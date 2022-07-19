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Суд в Архангельске оштрафовал экс-депутата за пост о нехватке сахара

фото ЗакС политика Суд в Архангельске оштрафовал экс-депутата за пост о нехватке сахара

Октябрьский районный суд Архангельска признал виновной экс-депутата Госдумы Ирину Чиркову в распространении в интернете заведомо недостоверных сведений, создающих угрозу общественному порядку и безопасности (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ), сообщило 19 июля местное издание 29.RU. Административное дело было заведено из-за выпущенного в марте 2022 года поста в соцсетях Чирковой о дефиците сахара в магазинах.

По утверждению депутата, на пост пожаловался глава местного исполкома "Единой России" Иван Воронцов. Неудовольствие единоросса якобы вызвало обвинение партии в дефиците продуктов и росте цен из-за отправки гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.

"Секретарь регионального отделения Иван Воронцов написал заявление о распространении фейков о деятельности "Единой России". За мой пост в социальных сетях в марте, где эшелонами "Единая Россия" отправляет в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, в том числе сахарный песок. Написали заявление, и без меня суд оштрафовал меня на 30 тысяч рублей", — сообщила 29.RU Чиркова. Она отметила, что сейчас обжалует решение суда.

Сам Воронцов в комментарии изданию возложил ответственность за нехватку продуктов на самих горожан, которые из-за ажиотажа "начали массово скупать сахар и опустошать полки". По его мнению, пост Чирковой "нисколько не успокоил северян, а лишь подстегнул ажиотаж", в связи с чем "и было подано заявление в суд".


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