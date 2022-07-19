Путин прилетел в Тегеран на встречу с главами Ирана и Турции

Президент РФ Владимир Путин прибыл с деловым визитом в Тегеран, где у него запланирована встреча с руководителем Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует РИА "Новости".

С Эрдоганом Путин должен обсудить проблему экспорта украинского зерна, а в трехсторонних переговорах — ситуацию в Сирии, где Эрдоган пригрозил начать новые спецоперации по расширению "безопасных зон" вдоль границы. Москва и Тегеран критически отзывались о данном шаге.

Визит в Иран — это вторая зарубежная поездка Путина после начала боевых действий на Украине. В июне он оказывал визит главам Таджикистана и Туркменистана.