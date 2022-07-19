ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:26

Путин прилетел в Тегеран на встречу с главами Ирана и Турции

фото ЗакС политика Путин прилетел в Тегеран на встречу с главами Ирана и Турции

Президент РФ Владимир Путин прибыл с деловым визитом в Тегеран, где у него запланирована встреча с руководителем Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует РИА "Новости".

С Эрдоганом Путин должен обсудить проблему экспорта украинского зерна, а в трехсторонних переговорах — ситуацию в Сирии, где Эрдоган пригрозил начать новые спецоперации по расширению "безопасных зон" вдоль границы. Москва и Тегеран критически отзывались о данном шаге.

Визит в Иран — это вторая зарубежная поездка Путина после начала боевых действий на Украине. В июне он оказывал визит главам Таджикистана и Туркменистана.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама