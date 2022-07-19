Георгиевскую ленту могут приравнять к символам воинской славы

Сенатор Андрей Турчак и депутат Ольга Занко ("Единая Россия") внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы, сообщила 19 июля парламентская пресс-служба. В случае принятия проекта ее осквернение будет караться наказанием в виде штрафа либо же лишением свободы.

В пояснительной записке к документу говорится, что георгиевская лента "на протяжении многих лет является российским военным символом героизма, мужества и стойкости народа, подвигов защитников Отечества". Как пишут авторы, "особый смысл" в России она получила, став символом Победы в Великой Отечественной войне, так что теперь "ее с глубоким уважением и преклонением перед победителями располагают на одежде, используют в праздничном оформлении домов и улиц к 9 мая".

В то же время законотворцы отмечают "случаи неподобающего использования и нападок на этот общепринятый символ", причем как внутри России, так и за ее пределами. Пояснительная записка содержит список стран, негативно относящихся к георгиевской ленте — это Грузия, Латвия, Литва и Украина.

Как полагают авторы, в этой связи следует наделить ленту статусом символа воинской славы, что якобы поспособствует "дальнейшей консолидации гражданского общества вокруг идеи патриотизма".

Если проект будет принят, за публичное осквернение ленты юридическое лицо будет ждать штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей с возможностью конфискации имущества. Обычному россиянину будет грозить штраф до трех миллионов рублей либо же лишение свободы сроком до трех лет. Аналогичные деяния, совершенные группой лиц или же с использованием интернета, потянут на штраф от двух до пяти миллионов рублей или же на лишение свободы сроком до пяти лет.

По словам Занко, проект не предполагает наказания за ношение ленточки, например, на сумке. В то же время за ее сожжение виновника будет ждать кара. "Мы видим, как за рубежом в некоторых странах за ношение георгиевской ленты людей притесняют, унижают и избивают. <...> Наш долг — признать георгиевскую ленту на законодательном уровне и официально защитить наш символ единства и Победы", — заявила депутат.