КПРФ обратилась в прокуратуру из-за создания намыва на Васильевском острове

Фракция КПРФ в Заксобрании Петербурга обратилась к главному прокурору города Виктору Мельнику с просьбой проверить законность создания нового намыва на Васильевском острове, пишут 19 июля "Ведомости" со ссылкой на письмо депутата Романа Кононенко.

"Фракция КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга разделяет озабоченность жителей Васильевского острова по этому вопросу", — цитирует издание письмо Кононенко, обращенное к жителям Василеостровского района. По информации "Ведомостей", ранее депутат получил коллективную жалобу от петербуржцев, недовольных планами создания пляжа и замены на месте намыва функциональной зоны общественно-деловой застройки на зону "Акватория".

Работы на намыве ведет группа ЛСР с апреля 2022 года. Как сообщает издание, застройщик намерен возвести на 150 га насыпной территории не менее 700 000 квадратных метров недвижимости. Гендиректор "ЛСР. Недвижимость – СЗ" Юрий Константинов заявил о планах строительства в квартале восьми детских садов, четырех школ и поликлиники.

При этом глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина заявила изданию, что создание намыва происходит без получения необходимой документации. "Строительные работы ведутся на основании единственного документа — заключения государственной экологической экспертизы, что подтверждается как документами, так и публичными заявлениями застройщика. Более никаких разрешительных документов, необходимых для осуществления строительных работ в указанной части Финского залива, у застройщика нет", — приводят "Ведомости" ее слова.