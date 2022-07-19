РЖД потребовали от Совета ЕС снять наложенные на компанию санкции

Российские железные дороги обратились в Совет Европейского Союза с заявлением об отмене введенных против них ограничений, говорится в Telegram-канале компании. Сообщение об этом опубликовано 19 июля.

Как считают в РЖД, наложенные на них санкции препятствуют выполнению компанией "социально значимых, гуманитарных функций" и становятся дискриминационными по отношению к населению России. "Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС", — извещает пресс-служба монополии.

РЖД настаивают, что предоставляют миллионам россиян, в том числе и социально уязвимым группам населения, равные возможности для перемещения по стране. "Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", — говорится в опубликованном сообщении.

Также РЖД апеллируют к "базовым правовым принципам свободы ведения бизнеса и владения имуществом", якобы нарушенным вследствие введения санкций. Компания не видит перспектив для оспаривания санкций в суде ввиду "многочисленных случаев необъективного рассмотрения Судом ЕС обращений российских граждан и организаций". В связи с этим она напрямую обращается в Совет ЕС с просьбой отменить наложенные ограничения.