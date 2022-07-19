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Систему оповещения проверят без включения сирен и громкоговорителей

фото ЗакС политика Систему оповещения проверят без включения сирен и громкоговорителей

Назначенная на 20 июля в Петербурге проверка системы оповещения населения состоится без включения сирен и громкоговорителей, известил во вторник комитет по информатизации и связи.

"20 июля 2022 года проверка системы оповещения пройдет без включения электросирен, акустических систем, громкоговорителей и замещения эфира общедоступных теле-, радиоканалов", — гласит заявление комитета.

Как уточнили в Смольном, система оповещения в Петербурге управляется исключительно по цифровым каналам связи, а состояние оборудования мониторится дистанционно. Это позволит специалистам проверить исправность системы, не включая сирены, резюмировали сотрудники комитета по информатизации.


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