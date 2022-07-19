Прокуратура потребовала устранить провал в парадной дома по Вознесенскому проспекту

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку после обращения жильца дома № 55 по Вознесенскому проспекту, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 19 июля. К участию в ревизии также были привлечены специалисты жилищного комитета и жилинспекции Петербурга.

В ходе проверки участники освидетельствовали провал в полу парадной дома. "При этом вопреки закону ООО "Жилкомсервис № 2 Адмиралтейского района" не организованы мероприятия по капитальному ремонту аварийного состояния лестничной клетки подъезда", — уточнили в прокуратуре.

По итогам мероприятия прокурор Адмиралтейского района вынес представление гендиректору жилкомсервиса с требованием незамедлительно устранить нарушения. В настоящее время на аварийном участке установлены дополнительные опоры и сделан фальш-пол, сама ситуация находится на контроле у прокуратуры.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура Санкт-Петербурга"