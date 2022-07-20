Генпрокуратура признала нежелательной организацией "Фонд Открытой Эстонии"*

Генеральная прокуратура РФ пополнила список нежелательных организаций: теперь таковой стал "Фонд Открытой Эстонии"* (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation).

По мнению правоохранителей, данная организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

"Фонд Открытой Эстонии"* был учреждён при поддержке американского финансиста Джорджа Сороса в 1990 году.

В июне прошлого года факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета прекратил сотрудничество с американским Бард-колледжем*, который, по версии властей, также считается аффилированным с иностранными некоммерческими организациями, которые подконтрольны Соросу.

*"Фонд Открытой Эстонии" и Бард-колледж признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями