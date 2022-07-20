Петербуржцы начнут получать обновлённые квитанции на оплату счетов ЖКХ не раньше марта 2023 года

Слияние петербургских ВЦКП "Жилищное хозяйство" и ЕИРЦ "Петроэлектросбыт" временно отложено: сделка должна быть заключена только в декабре текущего года, несмотря на то, что это должно было произойти уже в августе, делится Neva.Today.

Благодаря объединению структур будет сформирован единый информационно-расчётный центр, который будет ответственен за платежки по ЖКХ.

Ввиду приостановки процесса слияния двух компаний обновлённые квитанции петербуржцы начнут получать не раньше марта следующего года. Реформа при этом будет поэтапной.

В "Петроэлектросбыте" полагают, что благодаря единому центру потребители смогут самостоятельно решать, каким образом следует распределять средства на оплату коммуналки. Оплата будет как наличными, так и через сайт или банковское приложение.

Пока что разрабатывается новый дизайн платёжного документа.