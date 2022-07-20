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Петербуржцы начнут получать обновлённые квитанции на оплату счетов ЖКХ не раньше марта 2023 года

фото ЗакС политика Петербуржцы начнут получать обновлённые квитанции на оплату счетов ЖКХ не раньше марта 2023 года

Слияние петербургских ВЦКП "Жилищное хозяйство" и ЕИРЦ "Петроэлектросбыт" временно отложено: сделка должна быть заключена только в декабре текущего года, несмотря на то, что это должно было произойти уже в августе, делится Neva.Today.

Благодаря объединению структур будет сформирован единый информационно-расчётный центр, который будет ответственен за платежки по ЖКХ.

Ввиду приостановки процесса слияния двух компаний обновлённые квитанции петербуржцы начнут получать не раньше марта следующего года. Реформа при этом будет поэтапной.

В "Петроэлектросбыте" полагают, что благодаря единому центру потребители смогут самостоятельно решать, каким образом следует распределять средства на оплату коммуналки. Оплата будет как наличными, так и через сайт или банковское приложение.

Пока что разрабатывается новый дизайн платёжного документа.


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