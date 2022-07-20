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Байкер Хирург сообщил об обысках в европейских домах членов мотоклуба "Ночные волки"

фото ЗакС политика Байкер Хирург сообщил об обысках в европейских домах членов мотоклуба "Ночные волки"

Глава российского байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) известил о том, что в домах членов объединения, живущих в Европе, идут обыски и аресты, информирует РИА "Новости".

"Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Всё это говорит о том, что так называемые западные партнёры очень боятся нарастающего противодействия", – заявил Хирург в разговоре с агентством.

Никаких других деталей происходящего байкер не привёл: с чем связаны оперативные мероприятия, на данный момент неизвестно.

Напомним, что мотоклуб "Ночные волки" и лично Залдастанов попали в проект нового санкционного списка Евросоюза.

Фото: Мотоклуб "Ночные волки" / "ВКонтакте"


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