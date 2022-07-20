Часть канадских заправок в Петербурге выкупила российская компания

Компания "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" подписала соглашение о покупке нескольких заправочных станций Circle K у канадского предприятия Alimenation Couche-Tard.Inc: шести в Петербурге и двух — в Ленобласти. Об этом пишет РБК Петербург.

"Татнефть", по словам ее директора Айдара Хабибулина, в ближайшее время произведет ребрендинг, а также будет "развивать гастрономическую направленность" АЗС. Важнейшим активом своей организации Хабибулин считает опытный персонал.

Информацию о сделке, сумма которой не разглашается, подтвердили петербургской редакции "Коммерсанта" в ООО "Серкл Кей Россия". На Северо-Западе у компании останутся работать 30 заправок.