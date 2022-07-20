Расширение Новоколомяжского проспекта отодвинули до 2024 года

Работы по расширению Новоколомяжского проспекта вновь отложили, следует из заявления комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Ранее КГА поручил комитету по строительству задание подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения "Новоколомяжский пр. от Вербной ул. до ул. Щербакова". Документ должен быть готов до 10 января 2024 года.

Согласно заданию, расширенная магистраль должна иметь 4–8 полос для движения транспорта. При этом общая протяженность участка составляет всего 457 м. На данный момент на этом отрезке находится узкая двухполосная дорога.

Завершить все работы изначально планировалось ещё в 2020 году. Позднее его исключили из городской программы дорожного строительства ввиду "ограниченности бюджета".