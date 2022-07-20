Дом купца Прохорова на Васильевском острове признали объектом культурного наследия

КГИОП включил в реестр историко-культурных памятников регионального значения дом купца Прохорова, расположенный на 3-й линии Васильевского острова, о чем сообщается на сайте комитета.

Построенное в 1900-1901 годах по проекту Густава фон Голи и Германа Гримма, здание в стиле модерн просуществовало до своей национализации менее двадцати лет. За этот период, как отмечается в экспертизе КГИОП, дом Прохорова был привлекателен для фирм-арендаторов своим "модным дизайном и роскошными апартаментами" и удачно перекликался со зданиями, возведенными в стиле неоготики.

"Характерной особенностью оформления лицевого фасада дома стало применение цветного облицовочного кирпича в сочетании с штукатуркой участков поверхности стен, подчёркнутых рустом", - считают эксперты, отмечающие, что за 120 лет дом Прохорова сохранил художественное решение фасадов.

С приходом к власти большевиков квартиры в доме переделали под коммунальные. Он до сих пор исполняет жилую функцию.

фото: kgiop.gov.spb.ru