Петербургским арендаторам городской недвижимости предоставят рассрочку по платежам за июль-сентябрь

В Петербурге вступают в силу новые меры поддержки бизнеса: арендаторам городской недвижимости будет предоставлена отсрочка по платежам в период с июля по сентябрь текущего года, информирует пресс-служба Смольного.

Проект распоряжения по поручению градоначальника Северной столицы Александра Беглова разработал комитет имущественных отношений (КИО), документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

"Отсрочка по арендной плате даст предпринимателям "передышку", позволит рационально распределить средства в ближайшие месяцы, сохранить рабочие места, не потерять помещение или участок", — полагает Беглов.

Предполагается, что рассрочка по платежам за аренду будет предоставлена научным предприятиям, IT-бизнесу, логистическим и строительным компаниям, гостиницам, спортивным и культурным организациям, сферам образования и здравоохранения, и другим.

Обратиться за получением услуги арендаторы могут как лично в КИО, так и на сайте ведомства.