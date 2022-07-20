Путин: Россия будет помогать ДНР и ЛНР ещё не один год

Владимир Путин объявил, что Россия продолжит помогать семьям из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, однако на то, чтобы привести регионы в порядок, потребуется не один год. Заявление прозвучало во время онлайн-встречи с участниками конкурса "Большая перемена".

Слова Путина были обращены девочке, которая приехала на мероприятие из Донецка.

"Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой Республики, Луганской Республики. Поэтому вся наша страна будет помогать ДНР и ЛНР, твоим сверстникам и взрослым", — пообещал президент России.

Напомним, Петербург, как город-побратим, помогает в восстановлении разрушенного украинского Мариуполя. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, работы займут не один год.