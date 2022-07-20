Петербургский ТЦ "Великан Парк" у метро "Горьковская" выставили на торги

Расположенный в Александровском парке у станции метро "Горьковская" торговый центр "Великан Парк" выставлен на торги: ТЦ владеет компания "Интерком" Эдуарда Пичугина, сообщает "Деловой Петербург".

Брокером сделки выступает консалтинговая компания Nikoliers. Стоимость комплекса продавец предпочёл скрыть, однако, по подсчётам рыночных экспертов, стоимость ТЦ может доходить до 2 млрд рублей, однако с учётом долгов цена составит порядка 900 млн рублей. На данный момент идёт работа над разработкой новой концепции торгового комплекса.

"Великан Парк" открыл посетителям свои двери в 2013 году.