ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:40

Петербургский ТЦ "Великан Парк" у метро "Горьковская" выставили на торги

фото ЗакС политика Петербургский ТЦ "Великан Парк" у метро "Горьковская" выставили на торги

Расположенный в Александровском парке у станции метро "Горьковская" торговый центр "Великан Парк" выставлен на торги: ТЦ владеет компания "Интерком" Эдуарда Пичугина, сообщает "Деловой Петербург".

Брокером сделки выступает консалтинговая компания Nikoliers. Стоимость комплекса продавец предпочёл скрыть, однако, по подсчётам рыночных экспертов, стоимость ТЦ может доходить до 2 млрд рублей, однако с учётом долгов цена составит порядка 900 млн рублей. На данный момент идёт работа над разработкой новой концепции торгового комплекса.

"Великан Парк" открыл посетителям свои двери в 2013 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама