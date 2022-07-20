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Порядка полутора тысяч призывников из Ленобласти отправились проходить военную службу

фото ЗакС политика Порядка полутора тысяч призывников из Ленобласти отправились проходить военную службу

Около 1,5 тысяч призывников из Ленинградской области будут проходить военную службу в рамках весенне-летней кампании, информирует пресс-служба региональной администрации.

Многие отправятся в военные части войск ЗВО. Сообщается, что каждому новобранцу было предоставлено всё необходимое обмундирование, документы и даже банковские карты.

Ленобласть в этом сезоне выполнила план весенне-летней призывной кампании: комиссии работали в 18 муниципалитетах региона.

Ранее указывалось, что новобранцев не будут направлять ни в какие зоны боевых действий.


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