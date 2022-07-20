Порядка полутора тысяч призывников из Ленобласти отправились проходить военную службу

Около 1,5 тысяч призывников из Ленинградской области будут проходить военную службу в рамках весенне-летней кампании, информирует пресс-служба региональной администрации.

Многие отправятся в военные части войск ЗВО. Сообщается, что каждому новобранцу было предоставлено всё необходимое обмундирование, документы и даже банковские карты.

Ленобласть в этом сезоне выполнила план весенне-летней призывной кампании: комиссии работали в 18 муниципалитетах региона.

Ранее указывалось, что новобранцев не будут направлять ни в какие зоны боевых действий.