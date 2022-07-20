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Тетердинко попросил МВД проверить работу частной клиники в Петербурге

фото ЗакС политика Тетердинко попросил МВД проверить работу частной клиники в Петербурге

Депутат Госдумы Александр Тетердинко откликнулся на сообщения в СМИ и социальных сетях об инциденте в одной из частных клиник, в которой могли обманом навязать кредит пожилой петербурженке. Для установления ясности в этом вопросе парламентарий обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность медучреждения, передает пресс-служба петербургского отделения "Единой России".

По некоторым данным, ситуация развивалась таким образом, что на бесплатном медобследовании пенсионерке предложили заключить договор на лечение, который впоследствии неожиданным для нее образом оказался кредитным.

"Представляется важным минимизировать риски совершения подобных деяний, в особенности в отношении людей старшего поколения", - отмечает Тетердинко в своем письме к министру.

По данным пресс-службы единороссов, отданные на лечение 100 тысяч рублей при участии неравнодушных граждан удалось вернуть.


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Тетердинко Александр Павлович 

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