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Новости 15:26

Минпромторг поддержал идею Милонова о заморозке транспортного налога

фото ЗакС политика Минпромторг поддержал идею Милонова о заморозке транспортного налога

Депутат Госдумы Виталий Милонов получил ответ от Минпромторга на свое предложение приостановить действие транспортного налога для граждан, приобретающих отечественные автомобили. Как пишут "Известия", речь идет о двух- или трехлетнем моратории.

"Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу", - ответил депутату министр Денис Мантуров.

В свою очередь, в Минфине изданию рассказали, что инициатива в ведомство еще не поступала, но оно готово рассмотреть предложение единоросса.

"Осталось ввести программу утилизации старых автомобилей и предоставления субсидий для покупки новых российских машин", - прокомментировал ответ Мантурова в своем Telegram-канале петербургский депутат.

Ранее Милонов аргументировал свою инициативу желанием преодолеть сложности, которые автопром стал испытывать в связи с санкциями, введенными после начала спецоперации на Украине.


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

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