ФАС хочет запретить хозсубъектам координировать действия, ведущие к необоснованному росту цен

Федеральная антимонопольная служба подготовила новый законопроект, регулирующий взаимодействие хозяйственных субъектов между собой. Речь в нем идет о таких совместных действиях, которые ведут к необоснованному подорожанию товаров и услуг, сообщает сайт ведомства. Иными словами, имеется в виду рост цен, не обусловленный "экономическими факторами, такими как существенное изменение спроса или предложения, цены на сырье и материалы, изменение регулируемых тарифов".

К таким примерам может относиться повышение цен более чем на 30% в течение двух месяцев. Мониторить подобного рода случаи авторы инициативы предлагают Минэкономразвития. В дальнейшем, по поручению правительства, устанавливать обоснованность роста цен будут сами антимонопольщики.

Отмечается, что при обнаружении недобросовестного поведения хозсубъектов будет применяться, помимо привлечения к административной ответственности, вынесение предупреждений. Действие законопроекта рассчитано на период до конца 2024 года.