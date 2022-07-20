У станции "Комендантский проспект" снесут торговый центр "Лидер"

Торговый центр "Лидер", расположенный на Комендантской площади, решили снести петербургские власти, сообщает издание "Канонер" со ссылкой на сотрудника комитета имущественных отношений Андрея Туркина.

По данным чиновника, в прошлом году город расторг договор аренды с пользователем здания. Впоследствии КИО обратился в комитет по контролю за имуществом с просьбой очистить земельный участок от остекленного двухэтажного здания в форме дуги.

Торговый центр "Лидер", первоначально замышлявшийся как капитальное сооружение, функционирует в течение двадцати лет. Помимо него, на Комендантской площади действуют ТЦ "Атмосфера", "Миллер" и "Орион".