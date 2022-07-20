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Комблаг принял решение закрыть городские сады и скверы из-за сильного ветра

фото ЗакС политика Комблаг принял решение закрыть городские сады и скверы из-за сильного ветра

Петербургский комитет по благоустройству решил закрыть городские сады и скверы ввиду порывистого ветра, охватившего город, информирует пресс-служба Смольного.

По сведениям Росгидрометцентра, в течение дня среды, 20 июля, порывы ветра будут усиливаться и достигать 15-17 м/с.

"Ветер такой силы – совсем не редкость в нашем городе и, как правило, серьезных последствий не несёт, однако надо быть готовыми ко всему", - отметили в комблаге.

Пока что для посетителей недоступны "центровые" Никольский, Таврический, Юсуповский, Овсянниковский и Лопухинский сады, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой и Екатерининский сквер.

В комитете порекомендовали горожанам при заметном ухудшении погодных условий избегать нахождения под деревьями, равно как и отказаться от парковки своих автомобилей под ними.


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