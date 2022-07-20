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На руководство ТСЖ в Петербурге завели дело из-за отказа предоставлять информацию

фото ЗакС политика На руководство ТСЖ в Петербурге завели дело из-за отказа предоставлять информацию

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга рассмотрела жалобу жильца дома на проспекте Косыгина, 17 на действия товарищества собственников жилья и приняла меры реагирования. Как сообщается на сайте городской прокукатуры, заявитель не смог добиться от ТСЖ ЖК "Ладога" предоставления таких документов, как список собственников помещений и протоколы заседаний и общих собраний правления. Безуспешные попытки ознакомления с этой информацией жилец предпринимал в мае нынешнего года.

В результате прокурорской проверки руководству ТСЖ вынесли представление. Кроме того, на юрлицо завели дело по статье 5.39 КоАП (отказ в предоставлении информации) и передали его материалы мировому судье.


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