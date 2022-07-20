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Правозащитник Михнов-Вайтенко получил премию Московской Хельсинкской группы

фото ЗакС политика Правозащитник Михнов-Вайтенко получил премию Московской Хельсинкской группы

Жюри премии Московской Хельсинкской группы за 2022 год объявило победителем в номинации "За заслуги в защите прав заключенных и других уязвимых групп" петербургского религиозного деятеля и правозащитника Григория Михнова-Вайтенко. Об этом сообщил его коллега по "Яблоку" Борис Вишневский в своем Telegram-канале.

"Григорий в последние месяцы делает буквально подвижническую работу по помощи беженцам с Украины", - отметил депутат.

По мнению Вишневского, более достойного лауреата для этой номинации было трудно найти.

Григорий Михнов-Вайтенко имеет сан епископа Апостольской православной церкви и входит в Правозащитный совет Петербурга. Помимо сборов средств для беженцев, которыми он занимается в своем Telegram-канале с февраля, 54-летний общественный деятель помогает задержанным на городских митингах и пикетах. В прошлом году он баллотировался в Госдуму по округу №217.

фото: Группа поддержки Григория Михнова-Вайтенко / ВКонтакте


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