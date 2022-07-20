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Петербург может купить у Белоруссии ещё 50 дизельных автобусов за почти 800 млн рублей

фото ЗакС политика Петербург может купить у Белоруссии ещё 50 дизельных автобусов за почти 800 млн рублей

ГУП "Пассажиравтотранс" определился с поставщиком ещё 50 дизельных автобусов по двум лотам со стартовой суммой в миллиард рублей, делится "Фонтанка". В итоге подрядчик смог добиться снижения изначальной цены на 20%.

Конкурс в итоге выиграл дилер белорусского МАЗ, компания "Автотехком". Компания должна поставить Петербургу 50 дизельных автобусов большого класса, чья совокупная стоимость изначально оценивалась в 499 млн рублей за каждый лот. "Автотехком" добился снижения цены до 386 и 396 млн рублей соответственно. При этом, отмечает "Фонтанка", производитель автобусов пока не определён, однако источники издания утверждают, что сделку город закроет именно с "Автотехкомом".

"Пассажиравтотранс" объявил конкурсы на покупку автобусов в начале июля. Поставить транспорт должны к осени. Позднее предприятие разместило закупку ещё 55 автобусов среднего класса, а немногим после — ещё 15 штук.


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