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В день ВМФ на территорию Кронштадта будет ограничен въезд

фото ЗакС политика В день ВМФ на территорию Кронштадта будет ограничен въезд

На период празднования Дня военно-морского флота въезд на территорию Кронштадта будет временно ограничен: проехать на остров Котлин можно будет только по спецпропуску, который следует оформить в МФЦ, информирует пресс-служба комитета по информатизации и связи Петербурга.

Ограничения распространяются на воскресенье, 31 июля, с 7:00 до 17:00.

Заниматься оформлением пропусков будет МФЦ Кронштадтского района на улице Зосимова с 20 по 30 июля. Рассчитывать на временный документ смогут россияне с временной или постоянной регистрацией в Кронштадте либо граждане, обладающие правом на жилые помещения там.

Для оформления пропуска "островитянам" потребуются следующие документы: документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие факт проживания или обладания правами на жилье на территории Кронштадтского района (паспорт или временное удостоверение личности, свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма № 3), документы о владении или пользовании жилым помещением, например договор найма, свидетельство о собственности или выписка ЕГРН); свидетельство о регистрации ТС либо полис ОСАГО.

Пропуск также могут оформлять доверенные лица заявителей либо их законные представители.


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