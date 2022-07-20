В России зафиксировали недельную дефляцию

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 9 по 15 июля. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,17%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 11,41%.

Из продовольствия ни один из видов товаров не подорожал за неделю более чем на 0,5%. Наибольший рост в розничной цене показали овощные консервы для детского питания (+0,47%), маргарин (+0,33%), лук (+0,3%), конфеты (+0,18%), свинина и соль (+0,17%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю свекла (-8,84%), картофель (-8,46%), капуста (-8,02%), бананы (-3,11%), помидоры (-2,32%), морковь (-2,16%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пылесосы (+1,54%), туалетное мыло (+0,43%), зубные щетки (+0,4%), спички (+0,34%), пеленки для младенцев (+0,28%) и детские футболки (+0,26%).