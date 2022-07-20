ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:17

В России зафиксировали недельную дефляцию

фото ЗакС политика В России зафиксировали недельную дефляцию

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 9 по 15 июля. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,17%. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 11,41%.

Из продовольствия ни один из видов товаров не подорожал за неделю более чем на 0,5%. Наибольший рост в розничной цене показали овощные консервы для детского питания (+0,47%), маргарин (+0,33%), лук (+0,3%), конфеты (+0,18%), свинина и соль (+0,17%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю свекла (-8,84%), картофель (-8,46%), капуста (-8,02%), бананы (-3,11%), помидоры (-2,32%), морковь (-2,16%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пылесосы (+1,54%), туалетное мыло (+0,43%), зубные щетки (+0,4%), спички (+0,34%), пеленки для младенцев (+0,28%) и детские футболки (+0,26%).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама