В Новгородской области нанесли ущерб водным ресурсам на 16 млн рублей

Деятельность птицефабрики, принадлежащей ООО "Белгранкорм - Великий Новгород", подверглась прокурорской проверке. По ее результатам выяснилось, что водным ресурсам, находящимся в непосредственной близости от объекта, нанесен ущерб более чем на 16,2 млн рублей. Об этом сообщили активисты общественного движения "Зеленый фронт".

От сброса сточных вод пострадали находящиеся в водоохранной зоне рек Пятницкая и Холова, последняя из которых соединяется с притоком Волхова.

По результатам инспекции прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 250 УК (загрязнение вод). Кроме того, решается вопрос о привлечении ООО к административной ответственности сразу по трем "экологическим" статьям.

Ранее экоактивисты жаловались на массовый мор рыбы в Крестецком районе области, где протекает Холова.