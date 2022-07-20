Переводившая деньги дочери в Сирию петербурженка получила восемь лет колонии

Военный суд в Петербурге приговорил к восьми годам колонии петербургскую пенсионерку Марины Комар, которая с 2015 года переводила деньги своей дочери Яне, попавшей в лагерь военнопленных в Сирии. Как пишет "Фонтанка", прокурор был убежден в том, что деньги использовались в интересах "Исламского государства"*, поскольку, по версии следствия, дочь Комар занималась террористической деятельностью. Гособвинение запрашивало для пенсионерки десять лет заключения.

Со своей стороны, сторона защиты подсудимой во время прений 20 июля настаивала на том, что причастность Яны Комар к ИГ* ничем не доказана, как и расходование средств якобы на обмундирование боевиков.

За время пребывания в Сирии у Яны Комар погибло два мужа. До последнего времени она находилась на Ближнем Востоке с пятью детьми, которых забрала из лагеря российская делегация.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ