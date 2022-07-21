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СК проверит высказывания новосибирского депутата Пироговой о погибших российских военных

фото ЗакС политика СК проверит высказывания новосибирского депутата Пироговой о погибших российских военных

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить высказывания депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших  российских военных на их соответствие новейшему законодательству. На нее пожаловались коллеги по законодательному органу, потребовавшие для депутата уголовного наказания. Предметом их возмущения стал комментарий в аккаунте Пироговой в социальной сети, посвященный спецоперации на Украине.

"Глава СК поручил следователям изучить все доводы и доложить о результатах проверки", - сообщила пресс-служба ведомства.

В мае у Пироговой проходили обыски по так называемому делу ФБК*.

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине Минобороны лишь дважды официально объявляло о боевых потерях, и оба раза это было в марте.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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