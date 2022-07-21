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Новости 10:55

Доходный дом Кенига на Васильевском острове наделили статусом памятника

фото ЗакС политика Доходный дом Кенига на Васильевском острове наделили статусом памятника

КГИОП признал памятником регионального значения доходный дом купца Леопольда Кенига, крупного сахарного промышленника второй половины XIX века, о чем сообщается на сайте комитета. Эклектичное здание на 4-й линии Васильевского острова, 5А, возвели в 1878 году по проекту Карла Рахау и по заказу самого купца, уже тогда находившегося в статусе почетного гражданина города. Хорошо сохранившийся почти за полтора века дом имеет элементы как барокко, так и классицизма.

Эксперты КГИОП находят интересной "задуманную автором объёмно-планировочную структуру доходного дома, занимающего три исторических участка, имеющего два внутренних двора, десять световых колодцев и десять лестниц".

Помимо прочего, сохраняющий сегодня жилую функцию дом Кенига примечателен тем, что в нем некоторое время проживал художник и мыслитель Николай Рерих, у которого часто гостил другой художник - Михаил Врубель. Снимал квартиру в доме Кенига также ученый и просветитель Иван Сеченов.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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