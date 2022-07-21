Доходный дом Кенига на Васильевском острове наделили статусом памятника

КГИОП признал памятником регионального значения доходный дом купца Леопольда Кенига, крупного сахарного промышленника второй половины XIX века, о чем сообщается на сайте комитета. Эклектичное здание на 4-й линии Васильевского острова, 5А, возвели в 1878 году по проекту Карла Рахау и по заказу самого купца, уже тогда находившегося в статусе почетного гражданина города. Хорошо сохранившийся почти за полтора века дом имеет элементы как барокко, так и классицизма.

Эксперты КГИОП находят интересной "задуманную автором объёмно-планировочную структуру доходного дома, занимающего три исторических участка, имеющего два внутренних двора, десять световых колодцев и десять лестниц".

Помимо прочего, сохраняющий сегодня жилую функцию дом Кенига примечателен тем, что в нем некоторое время проживал художник и мыслитель Николай Рерих, у которого часто гостил другой художник - Михаил Врубель. Снимал квартиру в доме Кенига также ученый и просветитель Иван Сеченов.

фото: kgiop.gov.spb.ru