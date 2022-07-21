Суд по экстрадиции Пинчук не стали приостанавливать из-за разбирательства в ООН

Второй апелляционный суд общей юрисдикции отказался приостановить рассмотрение обжалования решения Горсуда Петербурга об экстрадиции на родину уроженки Белоруссии Яны Пинчук. На родине ей грозит до 19 лет лишения свободы по нескольким статьям уголовного кодекса. Её считают администратором чатов и каналов в Telegram, которые белорусская генпрокуратура признала экстремистскими.

Адвокат Пинчук Елена Фадеева просила приостановить рассмотрение апелляции, пока свое решение по ее обращению не примет комитет по правам человека ООН. Ранее комитет зарегистрировал сообщение защиты Пинчук и рекомендовал воздержаться от её депортации.

Судья Сергей Напалков, отклонив ходатайство адвоката, заметил, что руководствуется соблюдением права самой Пинчук на рассмотрение её жалобы на решение Горсуда. Также он отметил, что рекомендации комитета ООН касаются процедуры экстрадиции, а не рассмотрения жалобы на постановление суда первой инстанции.

Адвокат Фадеева позже попросила отложить заседания до поступления ответа Генпрокуратуры России на обращение защиты в связи с реакцией комитета ООН, а также до вступления в силу решения об отказе в признании Пинчук политбеженцем. Сейчас это дело находится на стадии обжалования судом второй инстанции. Оба ходатайства были отклонены.

Напомним, в Петербурге Пинчук проживала с 2018 года. Во время протестов в Белоруссии после президентских выборов 2020 года она состояла в нескольких оппозиционных чатах. Белоруска ранее пояснила суду, что была волонтёром. На родине ее обвиняют по пяти уголовным статьям, в том числе о создании и руководстве экстремистским формированием (ч. 1 и 2 ст. 361-1 УК РБ) и о призывах к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ).

Генпрокуратура России разрешила экстрадицию Пинчук 28 марта. Горсуд Петербурга подтвердил законность этого решения 1 июня.

Сергей Еремеев