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Бывшему петербургскому банкиру Елисееву дали реальный срок по делу о многомиллиардных хищениях

фото ЗакС политика Бывшему петербургскому банкиру Елисееву дали реальный срок по делу о многомиллиардных хищениях

Суд в Петербурге приговорил к шести годам и двум месяцам колонии общего режима Алексея Елисеева, которому вменили хищение более 5,6 млрд рублей. Об этом сообщила прокуратура Центрального района. Преступления совершались в период с 2009 по 2017 год. ТАСС указывает, что Елисеев в то время был вице-президентом петербургского "Ганзакомбанка".

По версии следствия, Елисеев действовал в составе преступной группы, в которую также входил экс-глава Северо-Западного управления Ростехнадзора Георгий Слабиков. Деньги были похищены из компенсационных фондов и членских взносов союза проектных организаций "Стандарт-Проект", союза организаций строительной отрасли "Строительный ресурс" и союза инженеров-изыскателей "Стандарт-Изыскания" благодаря заключению фиктивных договоров и злоупотреблению доверием партнеров. Средства переводились на расчетные счета организаций, подконтрольных преступному сообществу.

В конце 2020 года Елисеева экстрадировали из Испании.


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