Пинчук не удалось отменить решение об экстрадиции в Белоруссию

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 21 июля оставил в силе решение Горсуда Петербурга о высылке 25-летней белоруски Яны Пинчук на родину, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В Беларуси Пинчук грозит до 19 лет лишения свободы. Ее обвиняют по пяти статьям уголовного кодекса, считая администратором каналов в Telegram "Витебск 97%", "Орга 97%" и "Новополоцк и Полоцк 97%", которые были активны во время протестов 2020 года. В Белоруссии они признаны экстремистскими. Пинчук, помимо прочего, обвиняют в разжигании социальной вражды и создании экстремистского формирования.

В заседании суда она участвовала по видеосвязи из СИЗО-5.

Активистка подтвердила суду, что состояла в чатах. Однако она отрицает, что нарушала закон и вообще участвовала в протестах.

— Я помогала задержанным на митингах. Я действовала из гуманных соображений, — сказала Пинчук суду.

Адвокат Елена Фадеева обратила внимание, что уголовно-процессуальный кодекс не позволяет экстрадировать на родину граждан, совершивших преступления в России. По словам защитницы, генпрокуратура не проверяла, где были совершены предполагаемые преступления. Пинчук при этом подтвердила, что проживала в Петербурге с 2018 года и в родную Витебскую область за это время ездила только один раз.

Ранее комитет по правам человека ООН зарегистрировал обращение защиты Пинчук и предложил государственным органам не депортировать её до вынесения решения. В связи с этим адвокат Фадеева просила приостановить рассмотрение апелляционной жалобы, но суд ее ходатайство не удовлетворил.

В Петербурге гражданка Белоруссии проживала с 2018 года, но время от времени возвращалась в родной Витебск.

Генпрокуратура России разрешила экстрадицию 28 марта. Горсуд Петербурга подтвердил законность этого решения 1 июня. Ранее Пинчук отказались признавать политбеженцем.

Сергей Еремеев