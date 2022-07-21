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В Москве нашли мертвым отставного чекиста, который предсказывал спецоперацию

фото ЗакС политика В Москве нашли мертвым отставного чекиста, который предсказывал спецоперацию

Накануне в московском подъезде нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Евгения Лобачева, передает РЕН ТВ. Рядом с телом лежал пистолет ТТ. Как сообщает телеканал, ветеран спецслужб в последнее время жаловался на проблемы со здоровьем и с финансами.

"Тело 76-летнего Лобачева обнаружили на лестничной площадке одного из домов на Качалинской улице. Причиной гибели стал суицид", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах.

При этом агентство уточняет, что предсмертной записки бывшего силовика обнаружить не удалось.

Издание "Вот Так" обратило внимание на то, что еще в 2014 году Лобачев предрекал нынешние события на Украине, заявляя, что Россия ждет подходящего момента для будущей спецоперации.


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