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Новости 12:55

ФСБ признала террористической одну из крымско-татарских организаций

фото ЗакС политика ФСБ признала террористической одну из крымско-татарских организаций

Единый федеральный список террористических организаций пополнился движением под названием "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*, на что обратил внимание "Интерфакс". Теперь реестр, который ведет ФСБ, насчитывает 40 позиций. В июне организацию запретил Верховный суд по требованию Генпрокуратуры, которая заявляла, что движение преследовало целью водную и энергетическую блокаду Крымского полуострова.

Считается, что свою деятельность "Батальон"* начал спустя год после присоединения Крыма к России и сосредоточил ее в Херсонской области. ФСБ не раз отчитывалась о задержаниях участников движения, которое российские силовики воспринимают как незаконное вооруженное формирование.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ


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