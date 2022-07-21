ФСБ признала террористической одну из крымско-татарских организаций

Единый федеральный список террористических организаций пополнился движением под названием "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*, на что обратил внимание "Интерфакс". Теперь реестр, который ведет ФСБ, насчитывает 40 позиций. В июне организацию запретил Верховный суд по требованию Генпрокуратуры, которая заявляла, что движение преследовало целью водную и энергетическую блокаду Крымского полуострова.

Считается, что свою деятельность "Батальон"* начал спустя год после присоединения Крыма к России и сосредоточил ее в Херсонской области. ФСБ не раз отчитывалась о задержаниях участников движения, которое российские силовики воспринимают как незаконное вооруженное формирование.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ