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Новости 13:41

В Солнечном полицейские застрелили мужчину, бросившегося на них с ножом

фото ЗакС политика В Солнечном полицейские застрелили мужчину, бросившегося на них с ножом

Минувшей ночью петербургские полицейские приехали на вызов в пригородный поселок Солнечное, откуда поступила информация о нападении нетрезвого мужчины на свою супругу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в доме, где совершалась агрессия, находились пятеро детей. 

Отмечается, что дебошир не отреагировал на предупреждения силовиков и вместо этого попытался напасть на них с ножом. После предупредительного выстрела в воздух они открыли огонь на поражение. Получивший ранение в грудь мужчина скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.


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