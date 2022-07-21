В Солнечном полицейские застрелили мужчину, бросившегося на них с ножом

Минувшей ночью петербургские полицейские приехали на вызов в пригородный поселок Солнечное, откуда поступила информация о нападении нетрезвого мужчины на свою супругу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в доме, где совершалась агрессия, находились пятеро детей.

Отмечается, что дебошир не отреагировал на предупреждения силовиков и вместо этого попытался напасть на них с ножом. После предупредительного выстрела в воздух они открыли огонь на поражение. Получивший ранение в грудь мужчина скончался, не дождавшись приезда скорой помощи.