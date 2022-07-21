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Петербург раздаст на займы четырем компаниям более полумиллиарда рублей

фото ЗакС политика Петербург раздаст на займы четырем компаниям более полумиллиарда рублей

Фонд развития промышленности Петербурга одобрил предоставление четырем предприятиям займов на общую сумму более 540 миллионов рублей, сообщила 21 июля пресс-служба губернатора. Средства перечислят Обуховскому заводу и компаниям "Алкор Био", ИКАПЛАСТ и "Альфа Горизонт".

Фармкомпания "Алкор Био" получит 102 миллиона рублей на комплектующие для производства анализаторов закрытого типа. Обуховскому заводу достанется 256 миллионов рублей на закупку оборудования, ИКАПЛАСТ — 40 миллионов для закупки линии для производства труб из полиэтилена низкого давления. Наконец, "Альфа Горизонт" получит от фонда 144,5 миллиона рублей на увеличение выпуска отечественного оборудования для нефтегазовой отрасли взамен иностранного.

Процентные ставки на первый год кредита составят 1%, в следующие два года — 3% и 5% соответственно (для "Алкора Био" — 1% на первые два года и 3% на еще три года). Рассуждая об условиях предоставляемых кредитов, губернатор Александр Беглов назвал их "одной из самых эффективных и востребованных мер поддержки производственных компаний". "Наша задача — помочь организациям реализовать планы по расширению и модернизации производств, и фонд с ней успешно справляется", — добавил он.


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