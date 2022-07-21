ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:13

Минюст попросил суд ликвидировать израильскую НКО "Сохнут"

фото ЗакС политика Минюст попросил суд ликвидировать израильскую НКО "Сохнут"

В Басманный суд Москвы поступил запрос от столичного управления Минюста, в котором чиновники пишут о необходимости ликвидировать НКО "Еврейское Агентство "Сохнут"", пишет "Интерфакс". По мнению ведомства, организация, специализирующаяся на репатриации граждан в Израиль, нарушила российское законодательство. Минюст также добивается исключения агентства из ЕГРЮЛ. Заседание, на котором рассмотрят вопрос о ликвидации "Сохнут", состоится 28 июля.

Ранее источники газеты The Jerusalem Post сообщали, что, по мнению российских властей, агентство якобы вело незаконный сбор данных о россиянах.

На территории РСФСР и РФ "Сохнут" имеет свои филиалы с 1989 года.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама