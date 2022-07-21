Минюст попросил суд ликвидировать израильскую НКО "Сохнут"

В Басманный суд Москвы поступил запрос от столичного управления Минюста, в котором чиновники пишут о необходимости ликвидировать НКО "Еврейское Агентство "Сохнут"", пишет "Интерфакс". По мнению ведомства, организация, специализирующаяся на репатриации граждан в Израиль, нарушила российское законодательство. Минюст также добивается исключения агентства из ЕГРЮЛ. Заседание, на котором рассмотрят вопрос о ликвидации "Сохнут", состоится 28 июля.

Ранее источники газеты The Jerusalem Post сообщали, что, по мнению российских властей, агентство якобы вело незаконный сбор данных о россиянах.

На территории РСФСР и РФ "Сохнут" имеет свои филиалы с 1989 года.