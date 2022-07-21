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Новости 15:44

Путин включил трех членов правительства в наблюдательный совет Курчатовского института

фото ЗакС политика Путин включил трех членов правительства в наблюдательный совет Курчатовского института

Президент Владимир Путин включил в состав наблюдательного совета национального исследовательского центра "Курчатовский институт" трех высокопоставленных чиновников: вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра образования и науки Валерия Фалькова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"Освободить Живихина А.В., Онищенко Г.Г. и Харченко И.Н. от должности члена наблюдательного совета федерального бюджетного учреждения", - вместе с тем говорится в документе.

Наблюдательный совет представляет собой высший орган управления институтом.

НИЦ "Курчатовский институт", основанный в годы Великой Отечественной войны, на сегодняшний день руководит программой "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ", действующей до 2030 года.


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