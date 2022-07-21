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На Финляндском направлении вновь пустят дополнительные электрички

фото ЗакС политика На Финляндском направлении вновь пустят дополнительные электрички

В связи с теплой и сухой погодой, ожидающейся в Петербурге в ближайшие два дня, Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) приняла решение пустить дополнительные электрички по Финляндскому направлению. Так, 22 июля в распоряжении пассажиров появится дополнительная "Ласточка" из Петербурга в Выборг и обратно. В свою очередь, 23 июля на помощь горожанам придут две пары обычных электричек: из Петербурга в Зеленогорск и обратно, а также из Петербурга до Белоострова (через Сестрорецк) и обратно (через Парголово).

Отметим, что жара, доходящая до тридцати градусов, ожидается в Петербурге в пятницу и субботу. По прогнозу главного городского синоптика Александра Колесова, изложенному в его Telegram-канале, уже в воскресенье зной отступит и начнется продолжительное похолодание, сопровождающееся периодическими дождями. По оценке Колесова, вторая декада июля стала "достаточно прохладной": в среднем воздух за это время прогревался до 18,1 градусов.


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