На Финляндском направлении вновь пустят дополнительные электрички

В связи с теплой и сухой погодой, ожидающейся в Петербурге в ближайшие два дня, Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) приняла решение пустить дополнительные электрички по Финляндскому направлению. Так, 22 июля в распоряжении пассажиров появится дополнительная "Ласточка" из Петербурга в Выборг и обратно. В свою очередь, 23 июля на помощь горожанам придут две пары обычных электричек: из Петербурга в Зеленогорск и обратно, а также из Петербурга до Белоострова (через Сестрорецк) и обратно (через Парголово).

Отметим, что жара, доходящая до тридцати градусов, ожидается в Петербурге в пятницу и субботу. По прогнозу главного городского синоптика Александра Колесова, изложенному в его Telegram-канале, уже в воскресенье зной отступит и начнется продолжительное похолодание, сопровождающееся периодическими дождями. По оценке Колесова, вторая декада июля стала "достаточно прохладной": в среднем воздух за это время прогревался до 18,1 градусов.