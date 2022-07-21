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ЛДПР напомнила о "мемориальном приеме" в свои ряды

фото ЗакС политика ЛДПР напомнила о "мемориальном приеме" в свои ряды

В ЛДПР напомнили 21 июля об идущем в России "мемориальном приеме" в партию. Кампания организована в память основателя ЛДПР Владимира Жириновского и преследует цели объединения единомышленников, следует из выступления нового лидера организации.

Как уточнили в пресс-службе партии, "все вступившие в ЛДПР в рамках мемориальной акции получат специальную отметку в партбилете и особый партийный знак". Сам "мемориальный прием" продлится до конца года.

О запуске акции рассказал 22 июня новый председатель партии Леонид Слуцкий. По его словам, Жириновский "обрисовал ту ситуацию, <...> которую мы переживаем с вами сегодня" и назвал в этой связи "пророком". "Мемориальный прием — это дань его памяти, это возможность быть с партией тем, кто разделяет позиции Жириновского, разделяет позиции ЛДПР", — высказался тогда парламентарий.


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