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За неделю в Петербурге три человека заболели клещевым энцефалитом

фото ЗакС политика За неделю в Петербурге три человека заболели клещевым энцефалитом

В период с 14 по 20 июля в медорганизации Петербурга обратились 548 человек по поводу присасывания клещей, рассказали в четверг в региональном управлении Роспотребнадзора. Из них 90 оказались детьми в возрасте до 17 лет.

Непосредственно в черте города случилось 49 случаев укусов клещей. Почти половина из них (23) пришлась на Курортный район, в тройку лидеров также вошли Пушкинский (семь) и Приморский (пять) районы города.

Также за неделю петербургские врачи выявили три случая заражения взрослых пациентов клещевым энцефалитом. Заболевшие не были привиты, сами укусы произошли на территории Костромской и Ленинградской областей (во Всеволожском и в Волховском районах). Помимо этого, зарегистрировано 20 случаев иксодового клещевого боррелиоза, из которых семь пришлось на детей до 14 лет.


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