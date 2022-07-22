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Производящая сигареты компания Philip Morris рассчитывает уйти из РФ до конца года

фото ЗакС политика Производящая сигареты компания Philip Morris рассчитывает уйти из РФ до конца года

Табачная компания Philip Morris International собирается покинуть российский рынок до конца текущего года, известил её исполнительный директор Яцек Ольчак, информирует в пятницу, 22 июля, Bloomberg.

Руководство компании, отметил он, "усердно работает" над тем, чтобы как можно быстрее свернуть свои производственные мощности в России, однако ввиду множества бюрократических процедур в скором времени этого сделать не получится.

"Я предполагаю, что примерно к концу года мы сможем уйти из России", — констатировал Ольчак.

Philip Morris International производит сигареты под следующими марками: Marlboro, Parlament, Bond, Chesterfield, L&M. На российском рынке их доля составляет 27%.


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