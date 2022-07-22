Глава МИД Приднестровья заявил о желании республики войти в состав России

Руководство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики заявило о стремлении региона войти в состав России: соответствующее заявление высказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, чьи слова приводит РИА Новости.

В этом вопросе власти региона намерены действовать "прагматично и честно", отметил дипломат. Он добавил также, что жители Приднестровья свой выбор в пользу РФ сделали ещё 16 лет назад и с тех пор их намерение не угасло.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации", — декламирует Игнатьев.

На фоне военной спецоперации на Украине отношения ПМР с Кишинёвом заметно ухудшились. Со стороны Приднестровья в адрес официальных властей страны звучат обвинения в сорванном переговорном процессе.