Прокуратура подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор художнице Цветковой*

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура обратилась в суд с апелляционной жалобой на оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой*, которую обвиняли по статье о распространении порнографии (п. "б" ч.3 ст. 242 УК РФ), сообщается в Telegram-канале в её поддержку.

"Возможно, что сейчас самое опасное время за все три года суда и следствия. Ресурсы защиты на исходе, сил у Юли и ее близких уже мало, поддержки и публичности всё меньше. А ресурсы государства неограниченны, и прокуратура очень хочет защитить "честь мундира"", — делятся переживаниями соратники художницы.

Напомним, 15 июля суд оправдал Юлию Цветкову* по реабилитирующим основаниям. Поводом для её уголовного преследования послужили анатомические рисунки женских гениталий, которые она публиковала в фем-пабликах в соцсети "ВКонтакте".

Прокуратура смогла только с четвёртого раза утвердить обвинительное заключение по делу Цветковой*. Суд проходил в закрытом режиме.

*Минюст внёс Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента