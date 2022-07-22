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Новости 10:51

Россия расширила перечень недружественных стран

фото ЗакС политика Россия расширила перечень недружественных стран

Члены российского правительства включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных государств, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Указ вводит ограничения, в числе которых предполагается в том числе полный запрет для недружественных стран нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на России.

Кроме обозначения стран, в перечне присутствуют также физические лица, пребывающие на территории РФ, с которыми дипломаты из недружественных стран могут могут заключать трудовые договоры.

В правительстве подчеркнули, что обозначенный перечень может быть расширен и далее.

В начале марта в списке находились 48 "нежелательных" государств.


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