Россия расширила перечень недружественных стран

Члены российского правительства включили Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных государств, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Указ вводит ограничения, в числе которых предполагается в том числе полный запрет для недружественных стран нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на России.

Кроме обозначения стран, в перечне присутствуют также физические лица, пребывающие на территории РФ, с которыми дипломаты из недружественных стран могут могут заключать трудовые договоры.

В правительстве подчеркнули, что обозначенный перечень может быть расширен и далее.

В начале марта в списке находились 48 "нежелательных" государств.