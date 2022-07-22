Бельский попал под санкции Евросоюза

Европейский союз 21 июля ввел санкции в отношении председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского. В обосновании, опубликованном на сайте ЕС, спикера ЗакСа называют "значимым политиком в Петербурге и за его пределами".

Там также отмечается, что ранее председатель городского парламента отвечал за молодежную политику в статусе вице-губернатора.

"Господин Бельский продолжает работать с детьми и старается внушать им провластные взгляды", - заявили в ЕС.

В один санкционный список со спикером ЗакСа попали актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, движение "Юнармия", патриотический клуб байкеров "Ночные волки", а также лично их лидер Александр Хирург Залдастанов и глава европейского отделения словак Йозеф Хамбалек, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, его брат, командир Росгвардии в Чечне Шарип Делимханов, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и другие.