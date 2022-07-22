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Новости 11:22

Бастрыкин поручил "незамедлительно" возбудить уголовное дело против депутата Пироговой из-за её слов о похоронах военных

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил "незамедлительно" возбудить уголовное дело против депутата Пироговой из-за её слов о похоронах военных

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал своим подчинённым указание возбудить уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой из-за её слов о похоронах российских военных, высказанных в одной из соцсетей, информирует пресс-служба СКР.

"По результатам проверки, организованной по факту высказываний депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, незамедлительно возбудить уголовное дело", — указывается в сообщении ведомства.

Внимание Бастрыкина на заметку Пироговой обратили её коллеги по горсовету, а также депутаты ЗакСа Новосибирской области. Свои подписи под донесением на имя главы СК оставили 17 парламентариев.

Ночью 22 июля Пирогову задержали после завершения благотворительного аукциона, на котором она присутствовала: её доставили в полицию и составили протокол о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).


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