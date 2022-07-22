Власти ДНР решили заблокировать Google

Сайт поисковой системы Google будет недоступен на территории Донецкой народной республики, заявил в своем Telegram-канале лидер ДНР Денис Пушилин. По его словам, мера предпринята для борьбы с "бесчеловечной пропагандой Украины и Запада".

"Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий", - написал Пушилин.

Он также обвинил Google в пропаганде терроризма и насилия "в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".